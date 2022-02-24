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Другое     24.02.2022 16:00

УЕФА в пятницу рассмотрит вопрос о переносе финала Лиги Чемпионов из Санкт-Петербурга

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Теги:  УЕФА  Лига Чемпионов  Санкт-Петербург  перенос 

24 февраля. Mossovetinfo.ru - Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщил в четверг, что в пятницу решено созвать решил созвать внеочередное заседание исполнительного комитета по вопросу о переносе финал Лиги Чемпионов из Санкт-Петербурга.

В заявлении УЕФА отмечается, что на внеочередном заседании будет дана оценка ситуации вокруг событий на Украине, и приняты необходимые решения о месте проведения финала.

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Карта места

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Теги: 
УЕФА  Лига Чемпионов  Санкт-Петербург  перенос 

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