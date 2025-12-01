 
Актуальные темы: переговоры
Другое     12.12.2025 13:48

Указ о запрете регулировать искусственный интеллект штатам подписал Трамп

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  искусственный интеллект  ИИ  штаты  Трамп  указ  регулирование  запрет  стратегия  эффективность 

12 декабря — Mossovetinfo.ru — Президент США Дональд Трамп подписал указ, существенно ограничивающий возможности штатов (регионов США - ред.) вводить собственные правила в отношении искусственного интеллекта (ИИ). Также штатам предписано пересмотреть правила в сфере ИИ, если они не соответствуют федеральным нормам. Указ опубликован на портале Белого дома.

«мы все еще находимся на самых ранних этапах этой технологической революции и участвуем в гонке с противниками за превосходство в ней.
Чтобы добиться успеха, американские компании, занимающиеся искусственным интеллектом, должны иметь возможность свободно внедрять инновации без обременительного регулирования. Однако чрезмерное регулирование на уровне штатов препятствует достижению этой цели», - отмечается в указе.

Указ направлен на снятие барьеров для привлечения инвестиций в сферу ИИ и дает широкие полномочия федеральным властям по оспариванию законов штатов для чего будет создана специальная структура.

26 ноября Трамп подписал указ о запуске миссии Генезис (Genesis) – национальной инициативы, направленной на ускорение научных прорывов с использованием искусственного интеллекта. Миссия Генезис объединит мощь суперкомпьютеров национальных лабораторий и лучшие научные умы, чтобы преобразовать подход к научным исследованиям.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
искусственный интеллект  ИИ  штаты  Трамп  указ  регулирование  запрет  стратегия  эффективность 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

13:48 Другое Указ о запрете регулировать искусственный интеллект штатам подписал Трамп

11:31 Город (Москва и область) Из-за ожидаемого похолодания в Москве повысили температуру в системах отопления

10:34 Город (Москва и область) Временные ограничения на полеты введены в ряде аэропортов Москвы

12:38 Происшествия Вынесен приговор стороннику украинской террористической организации - УФСБ

09:18 Город (Москва и область) О 32 беспилотниках атаковавших Москву ночью сообщал Собянин

Актуальные материалы

12:14 Мнения Кремль: обновленная Стратегия нацбезопасности США - залог переговоров по Украине

21:38 Мнения Путин: «мессенджеры – Telegram и так далее – используются для того, чтобы как-то влиять на молодёжную среду»

00:50 Мнения Трамп: встреча американской делегации с Путиным в Москве прошла хорошо

06:03 Общество В ОП РФ объяснили, что делать покупателям при возврате квартиры по схеме Долиной – РИА Новости

17:38 В мире Путин: отказ от предложений России по мирным договорённостям может привести к утрате государственности Украины

16:13 В мире Путин: американские предложения по Украине могут быть положены в основу мирного урегулирования

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru