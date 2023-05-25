31 мая — Mossovetinfo.ru — 29 мая в результате удара высокоточным оружием ВКС России по месту стоянки военных кораблей в порту Одесса, уничтожен последний боевой корабль военно-морских сил Украины «Юрий Олефиренко», - сообщается в Сводке Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (31.05.2023 г.)Десантный кораблль "Юрий Олефиренко" до 2016 года носил наименование "Кировоград" — советский и украинский средний десантный корабль проекта 773, построен в Польше для ВМФ СССР. Корабль прославился участием в походе в составе Средиземноморской эскадры во время израильско-египетского вооружённого конфликта в октябре 1973 года.