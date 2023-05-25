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Другое
31.05.2023, 12:54
Уничтожен последний боевой корабль военно-морских сил Украины «Юрий Олефиренко». - Минобороны
31 мая — Mossovetinfo.ru — 29 мая в результате удара высокоточным оружием ВКС России по месту стоянки военных корабле...
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Другое
26.05.2023, 08:02
Компании Маска Neuralink разрешили испытать чипы для мозга на людях
26 мая — Mossovetinfo.ru — Первое клиническое исследование на людях разрешено провести компании Илона Маска Neuralink, к...
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Другое
25.05.2023, 11:44
Публикации фейков о Китае не помогут США прикрыть то, что они хакерская империя - МИД КНР
25 мая — Mossovetinfo.ru — Вашингтон распространяет фейки о якобы хакерских атаках Китая, но это не изменит факта, чт...