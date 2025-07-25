Уничтожено производство ракет «Сапсан» на ВПК Украины в результате совместной операции ФСБ с Минобороны

14 августа — Mossovetinfo.ru — В результате проведенной совместной специальной операции ФСБ совместно с Минобороны РФ нанесено огневое поражение объектам военно-промышленного комплекса Украины, задействованным в создании оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК), сообщает пресс-служба ФСБ.



«Установлено, что при финансовой поддержке и содействии специалистов одной из стран Западной Европы на оборонных предприятиях Днепропетровской и Сумской областей Украиной осуществлена разработка и развернуто производство ОТРК среднего радиуса действия «Сапсан», способных наносить удары вглубь территории Российской Федерации.



В ходе реализованного ФСБ России комплекса мероприятий получена упреждающая информация о разработке и начале производства украинской стороной комплекса «Сапсан», в том числе точные координаты зданий и сооружений предприятий, задействованных в создании ракетных комплексов, а также средств ПВО их прикрытия, которые были поражены огневым воздействием российских вооруженных сил», - отмечается в сообщении.



ФСБ сообщила, что «скоординированные действия российских силовых ведомств позволили предотвратить угрозу уничтожения целей в глубине территории Российской Федерации и ликвидировать техническую базу производства украинских дальнобойных баллистических ракет».



19 апреля официальный информационный канал Минобороны в Телеграм сообщал, что «Вчера (18 апреля – ред) вечером Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием наземного и морского базирования, беспилотными летательными аппаратами по месту проведения испытаний украинского оперативно-тактического ракетного комплекса «Сапсан» и прикрывающих его зенитных ракетных систем NASAMS производства Норвегии. Цели удара достигнуты. Все объекты уничтожены».