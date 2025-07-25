 
Актуальные темы: переговоры
Другое     14.08.2025 11:12

Уничтожено производство ракет «Сапсан» на ВПК Украины в результате совместной операции ФСБ с Минобороны

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Украина  ВПК  ракеты  баллистические  Сапсан  производство  уничтожение  СВО  ФСБ  Минобороны 

14 августа — Mossovetinfo.ru — В результате проведенной совместной специальной операции ФСБ совместно с Минобороны РФ нанесено огневое поражение объектам военно-промышленного комплекса Украины, задействованным в создании оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК), сообщает пресс-служба ФСБ.

«Установлено, что при финансовой поддержке и содействии специалистов одной из стран Западной Европы на оборонных предприятиях Днепропетровской и Сумской областей Украиной осуществлена разработка и развернуто производство ОТРК среднего радиуса действия «Сапсан», способных наносить удары вглубь территории Российской Федерации.

В ходе реализованного ФСБ России комплекса мероприятий получена упреждающая информация о разработке и начале производства украинской стороной комплекса «Сапсан», в том числе точные координаты зданий и сооружений предприятий, задействованных в создании ракетных комплексов, а также средств ПВО их прикрытия, которые были поражены огневым воздействием российских вооруженных сил», - отмечается в сообщении.

ФСБ сообщила, что «скоординированные действия российских силовых ведомств позволили предотвратить угрозу уничтожения целей в глубине территории Российской Федерации и ликвидировать техническую базу производства украинских дальнобойных баллистических ракет».

19 апреля официальный информационный канал Минобороны в Телеграм сообщал, что «Вчера (18 апреля – ред) вечером Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием наземного и морского базирования, беспилотными летательными аппаратами по месту проведения испытаний украинского оперативно-тактического ракетного комплекса «Сапсан» и прикрывающих его зенитных ракетных систем NASAMS производства Норвегии. Цели удара достигнуты. Все объекты уничтожены».

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Украина  ВПК  ракеты  баллистические  Сапсан  производство  уничтожение  СВО  ФСБ  Минобороны 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

11:12 Другое Уничтожено производство ракет «Сапсан» на ВПК Украины в результате совместной операции ФСБ с Минобороны

12:14 Общество Умер Владимир Зайцев, полковник КГБ СССР, которого называли «грозой шпионов»

11:37 Город (Москва и область) Собянин открыл в новом российском мессенджере MAX собственный канал

10:52 Власть Правительство России утвердило перечень территорий, участники обороны которых имеют право на получение статуса ветерана боевых действий

10:41 Общество Молодежь отказывается от брака из-за финансовых проблем и неуверенности в завтрашнем дне - ВЦИОМ

Актуальные материалы

15:12 В России Путин: озвученные год назад условия, цели по перемирию в Украине «остались прежними»

17:33 Мнения Миронов полагает необоснованными прогнозы что останется только новый мессенджер MAX, а остальные заблокируют

13:03 В мире Франция и Италия не будут участвовать в инициативе по закупке вооружений США для Киева

18:59 В мире Трамп завил о санкциях против России, если не будет до сентября сделки о прекращении огня в Украине

14:05 Город (Москва и область) С 1 июля в Москве повысили тарифы на ЖКУ в среднем на 15% (справка о тарифах)

07:53 В мире Заявление Президента России для СМИ о переговорах с Украиной. Полный текст

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru