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Другое     25.04.2019 09:05

Уровень сероводорода в Печатниках ночью 25 апреля был превышен в 5,5 раза

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Теги:  сероводород 

25 апреля. Mossovetinfo.ru – В московском районе Печатники зафиксировано превышение уровня сероводорода в 5,5 раза. Такие данные зафиксировал Мосэкомониторинг 5:00 25 апреля.

Уровень сероводорода также был превышен в районах Люблино (в 3,9 раза) и Марьино (в 2,5 раза).

Критерий Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по опасности для здоровья не превышен.

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Карта места

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Теги: 
сероводород 

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