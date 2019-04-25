Уровень сероводорода в Печатниках ночью 25 апреля был превышен в 5,5 раза

25 апреля. Mossovetinfo.ru – В московском районе Печатники зафиксировано превышение уровня сероводорода в 5,5 раза. Такие данные зафиксировал Мосэкомониторинг 5:00 25 апреля.



Уровень сероводорода также был превышен в районах Люблино (в 3,9 раза) и Марьино (в 2,5 раза).



Критерий Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по опасности для здоровья не превышен.