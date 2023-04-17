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20.04.2023, 16:53
В G7 рассматривают возможность введения почти полного запрета экспорта в РФ - Bloomberg
20 августа. Mossovetinfo.ru - План почти полного запрета на экспорт в Россию обсуждают при подготовке саммита лидеров ...
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19.04.2023, 18:40
«Спартак» выбыл из кубка России, проиграв «Акрону» из первой лиги
19 апреля, Mossovetinfo.ru - «Спартак», действующий победитель Кубка России, проиграл в среду в Жигулевске в полуфинал...
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17.04.2023, 12:54
Американские власти имели доступ ко всем без исключения данным Twitter - Илон Маск
17 апреля. Mossovetinfo.ru - Власти США имели полный доступ ко всему, что происходило в соцсети Twitter (заблокирован в РФ),...