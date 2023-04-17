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Другое     20.04.2023 16:53

В G7 рассматривают возможность введения почти полного запрета экспорта в РФ - Bloomberg

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Теги:  G7  саммит  Россия  повестка  экспорт 

20 августа. Mossovetinfo.ru - План почти полного запрета на экспорт в Россию обсуждают при подготовке саммита лидеров G7, который пройдет в мае в Японии, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Предложение все еще обсуждается и может измениться, отмечают источники.

В рамках обсуждения предлагается изменить нынешний режим экспортных санкций, - любой экспорт разрешен, если он не запрещен, на запрет любого экспорта, "если только он не освобожден от него".

В случае принятия новой формулы санкций, разрешенными к экспорту в РФ останутся только лекарства и продовольствие, отмечают источники.

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Карта места

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Теги: 
G7  саммит  Россия  повестка  экспорт 

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