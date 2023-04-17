В G7 рассматривают возможность введения почти полного запрета экспорта в РФ - Bloomberg

20 августа. Mossovetinfo.ru - План почти полного запрета на экспорт в Россию обсуждают при подготовке саммита лидеров G7, который пройдет в мае в Японии, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.



Предложение все еще обсуждается и может измениться, отмечают источники.



В рамках обсуждения предлагается изменить нынешний режим экспортных санкций, - любой экспорт разрешен, если он не запрещен, на запрет любого экспорта, "если только он не освобожден от него".



В случае принятия новой формулы санкций, разрешенными к экспорту в РФ останутся только лекарства и продовольствие, отмечают источники.