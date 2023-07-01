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09.07.2023, 08:43
В Киеве признали ответственность за теракт на Крымском мосту
9 июля — Mossovetinfo.ru — Украина нанесла удар по Крымскому мосту в октябре прошлого года. Об этом в своем в Telegram-кан...
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Другое
08.07.2023, 15:45
МАГАТЭ исключило "видимые признаки наличия мин или взрывчатых веществ" на Запорожской АЭС
8 июля — Mossovetinfo.ru — Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) исключило "какие-либо видимые признак...
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01.07.2023, 09:13
Верховный суд США заблокировал план Джо Байдена по списанию студенческих долгов
1 июля — Mossovetinfo.ru — Верховный суд США в пятницу заблокировал план администрации президента Джозефа Байдена п...