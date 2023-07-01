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Другое     09.07.2023 08:43

В Киеве признали ответственность за теракт на Крымском мосту

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Теги:  СВО  Украина  Крымский мост  Маляр  ЧП  Путин  поручение 

9 июля — Mossovetinfo.ru — Украина нанесла удар по Крымскому мосту в октябре прошлого года. Об этом в своем в Telegram-канале заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, подводя итоги 500 дней российской специальной военной операции для киевского режима.

"273 дня как нанесли первый удар по Крымскому мосту, чтобы нарушить россиянам логистику", - Маляр.

8 октября 2022 года Владимир Путин в связи с чрезвычайным происшествием на Крымском мосту получил доклады и поручил сформировать правительственную комиссию.

9 октября движение грузовых и пассажирских поездов по Крымскому мосту было возобновлено и начало осуществляться согласно нормативному графику.

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Теги: 
СВО  Украина  Крымский мост  Маляр  ЧП  Путин  поручение 

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