29 мая. Mossovetinfo.ru – Китайская компания CRRS провела презентацию самого быстрого поезда в мире, сообщает CNN.



Новый поезд на воздушной подушке способен развивать скорость до 600 километров в час. В ближайшее время начнутся тесты и испытания нового поезда, а запустить его в коммерческое производство CRRS планирует уже в 2021 году.



В настоящее время самым быстрым поездом в мире также является китайский поезд, который ходит на линии Пекин – Шанхай со скоростью 350 километров в час, а максимально может разогнаться до 430 километров в час.