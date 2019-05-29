29 мая. Mossovetinfo.ru – Китайская компания CRRS провела презентацию самого быстрого поезда в мире, сообщает CNN.
Новый поезд на воздушной подушке способен развивать скорость до 600 километров в час. В ближайшее время начнутся тесты и испытания нового поезда, а запустить его в коммерческое производство CRRS планирует уже в 2021 году.
В настоящее время самым быстрым поездом в мире также является китайский поезд, который ходит на линии Пекин – Шанхай со скоростью 350 километров в час, а максимально может разогнаться до 430 километров в час.
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