Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Другое     29.05.2019 14:41

В Китае презентовали прототип самого быстрого поезда в мире

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  поезда  Китай  скорость 

29 мая. Mossovetinfo.ru – Китайская компания CRRS провела презентацию самого быстрого поезда в мире, сообщает CNN.

Новый поезд на воздушной подушке способен развивать скорость до 600 километров в час. В ближайшее время начнутся тесты и испытания нового поезда, а запустить его в коммерческое производство CRRS планирует уже в 2021 году.

В настоящее время самым быстрым поездом в мире также является китайский поезд, который ходит на линии Пекин – Шанхай со скоростью 350 километров в час, а максимально может разогнаться до 430 километров в час.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
поезда  Китай  скорость 

Возврат к списку

Лента новостей

16:01 Происшествия Восемь человек спасли пожарные из горящей квартиры на юго-востоке Москвы

15:30 Город (Москва и область) Книжный фестиваль «Красная площадь» пройдет в Москве с 1 по 6 июня

14:41 Другое В Китае презентовали прототип самого быстрого поезда в мире

13:49 Город (Москва и область) На станциях метро и МЦК начали раздавать воду из-за жары

13:14 Власть «Прямая линия» с Путиным пройдет летом

Актуальные материалы

12:34 Город (Москва и область) Новая железнодорожная платформа «Иновационный центр «Сколково» открылась в Подмосковье

10:53 Город (Москва и область) В Москве резко выросли цены на полисы ОСАГО

11:05 Власть Закон об электронном голосовании на выборах в Мосгордуму. Текст закона

10:08 Город (Москва и область) Какие станции Филевской линии метро закрыты 25 и 26 мая

15:48 Город (Москва и область) Движение на западе Москвы ограничат в связи с закрытием участка Филевской линии метро

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru