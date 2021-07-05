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Другое     05.07.2021 09:11

В Москве появилась карта улиц, названных в честь ученых

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Теги:  топонимы  названия улиц  интерактивная карта 

5 июля. Mossovetinfo.ru - Карта московских улиц, переулков и площадей, названных в честь ученых, появилась на портале mos.ru в рамках проекта «Наука в городе». Проект запущен в честь объявленного в России Года науки и технологий.

Всего в Москве более 180 улиц, переулков и площадей, названных в честь ученых из разных областей науки. Некоторые из них известны всему миру, некоторых знают только специалисты.

На интерактивной карте отмечены 184 московских топонима. При наведении курсора на название улицы или переулка появится портрет и биография ученого, в честь которого она названа, а также информация о самой улице.

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Карта места

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Теги: 
топонимы  названия улиц  интерактивная карта 

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