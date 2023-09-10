В NASA появился директор по исследованию НЛО

15 сентября — Mossovetinfo.ru — В NASA назначен директор по исследованию неопознанных летающих объектов (НЛО). Об этом 14 сентября на пресс-конференции заявил глава агентства Билл Нельсон. Согласно новому, употребляемому в NASA термину, НЛО теперь называют неопознанными аномальными феноменами.



"Независимая команда экспертов НАСА не нашла свидетельств того, что неопознанные аномальные феномены имеют внеземное происхождение.

Однако мы всё еще не знаем, что представляют собой неопознанные аномальные явления, поэтому я объявляю, что NASA назначает директора по неземным аномальным явлениям». , — заявил Нельсон.



В задачу новой дирекции войдет "развитие и контроль работы НАСА по изучению неопознанных аномальных феноменов" с использованием для изучения искусственного интеллекта и взаимодействие с другими ведомствами.



В 33-страничном отчете, который опирался на несекретные данные, чтобы их можно было обсуждать публично, тщательно разъясняется, что инопланетяне не являются единственным — или даже вероятным — объяснением НЛО, но поиск окончательных ответов продолжается.