13.10.2025, 07:49
В ночь на 13 октября силами и средствами ПВО перехвачены и уничтожены 103 БПЛА
13 октября — Mossovetinfo.ru — В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 12 октября до 7.00 мск 13 октября дежурными сред...
09.10.2025, 22:30
Каждая вторая добавка БАДов с Омега-3 нарушает закон – Роскачество
9 октября — Mossovetinfo.ru — Масштабная проверка БАДов с Омега-3, которую провело Роскачество, выявила, что каждая в...
01.10.2025, 09:24
1 октября в 07:01 мск правительство США приостановило работу
1 октября в 00:01 по восточному времени (07:01 мск) в США официально наступил шатдаун — федеральное правительство ...