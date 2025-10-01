В ночь на 13 октября силами и средствами ПВО перехвачены и уничтожены 103 БПЛА

13 октября — Mossovetinfo.ru — В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 12 октября до 7.00 мск 13 октября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 103 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщило Минобороны России в своих официальных информационных каналах.



В том числе:

— 40 – над территорией Республики Крым,

— 26 – над территорией Астраханской области,

— 19 – над акваторией Черного моря,

— 14 – над территорией Ростовской области,

— 2 – над акваторией Азовского моря,

— 1 – над территорией Белгородской области,

— 1 – над территорией Республики Калмыкия.



Также Минобороны России сообщило, что в период с 20:15 мск до 23:00 мск 12 октября над территорией регионов России дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 37 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.