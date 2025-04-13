 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
Другое     28.04.2025 08:22

В ночь на 27 апреля ПВО перехвачены и уничтожены 115 украинских беспилотника – Минобороны РФ

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Минобороны  ПВО  БпЛА  беспилотники  Украина  сбито  уничтожено  СВО 

28 апреля — Mossovetinfo.ru — За период с 20.50 мск 27 апреля по 04.35 мск 28 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 115 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом в официальном информационном канале сообщает Минобороны России.

В сообщении отмечается, что перехвачены и уничтожены:
— 102 БпЛА – над территорией Брянской области,
— два БпЛА – над территорией Курской области,
— один БпЛА – над территорией Белгородской области,
— один БпЛА – над акваторией Черного моря».

26 апреля начальник Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации Валерий Герасимов доложил Верховному Главнокомандующему Владимиру Путину что освобождён от украинских подразделений последний населённый пункт на территории Курской области – село Горналь. Также Герасимов доложил Путину, что за время операции общие потери формирований вооружённых сил Украины составили более 76 тысяч человек, Уничтожено свыше 7700 единиц военной техники, в том числе 412 танков, 340 боевых машин пехоты, 314 бронетранспортеров, около 2300 других боевых бронированных машин.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Минобороны  ПВО  БпЛА  беспилотники  Украина  сбито  уничтожено  СВО 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

08:22 Другое В ночь на 27 апреля ПВО перехвачены и уничтожены 115 украинских беспилотника – Минобороны РФ

11:18 Город (Москва и область) Перекрытия в Москве - репетиции парада 29 апреля и 3 мая , 7 мая, парад 9 мая (схемы, графики)

15:00 В России Завершен разгром украинских формирований, вторгшихся в Курскую область

11:06 Город (Москва и область) Сегодня будет временно закрыта для движения транспорта внешняя сторона Садового кольца

15:51 Происшествия Уголовное дело об убийстве генерала Москалика будет расследовать центральный аппарат СК России

Актуальные материалы

15:00 В России Завершен разгром украинских формирований, вторгшихся в Курскую область

01:33 В мире США введут глобальный базовый тариф в размере 10% 5 апреля

20:13 В России Путин: Россия поддерживает идею о перемирии с Украиной

19:11 В мире Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник

22:26 В мире Путин и Трамп провели «продолжительный и весьма продуктивный» телефонный разговор

13:07 В мире Россия добивается не перемирия на Украине, а мира – Песков

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru