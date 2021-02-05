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Другое     05.02.2021 12:11

В приложении «Яндекс.Пробки» произошел сбой

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Теги:  Яндекс  приложения  Яндекс.Пробки  сбой 

4 февраля. Mossovetinfo.ru – В приложении «Яндекс.Пробки» в ночь на пятницу произошел сбой из-за большого числа фейковых сигналов GPS, сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию «Яндекс».

Приложение в ночное время показывало 10-балльные пробки по всей Москве, отмечало большое количество дорожных работ и ДТП.

Сообщается, что специалисты «Яндекса» оперативно устранили проблему и добавили усиленную фильтрацию, чтобы избежать повторения такой ситуации.

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Теги: 
Яндекс  приложения  Яндекс.Пробки  сбой 

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