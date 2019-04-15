Другие материалы
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Другое
18.04.2019, 09:12
В работе Google в ночь на 18 апреля произошел сбой
18 апреля. Mossovetinfo.ru – Массовый сбой произошел прошедшей ночью в работе поисковика Google и почтового сервиса Gmail, следует из данных портала Downdetector. Пользователи жаловались на т...
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Другое
15.04.2019, 09:41
Названы самые дешевые внедорожники и кроссоверы на российском авторынке
15 апреля. Mossovetinfo.ru – Список самых доступных кроссоверов и внедорожников на российском авторынке составила «Российская газета». Первое место занимает российская Lada 4x4, в трехдверном...
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Другое
15.04.2019, 08:40
СМИ сообщили о новой схеме мошенничества в интернете
15 апреля. Mossovetinfo.ru – Интернет-пользователи в России жалуются на появление новой схемы мошенничества, сообщает «Коммерсантъ». Оборот новой схемы может составлять сотни миллионов рубле...