18 апреля. Mossovetinfo.ru – Массовый сбой произошел прошедшей ночью в работе поисковика Google и почтового сервиса Gmail, следует из данных портала Downdetector.



Пользователи жаловались на то, что не могут зайти на страницу и воспользоваться учетной записью.



Большая часть жалоб на сбой поступила от пользователей из США, также с проблемами столкнулись пользователи Великобритании, Австралии, Японии, России и других стран.