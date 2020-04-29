29 апреля. Mossovetinfo.ru – В работе социальной сети Instagram утром 29 апреля произошел сбой, следует из данных портала Downdetector, который отслеживает работу интернет-ресурсов.



Чаще всего на проблемы жалуются жители США, Великобритании и Малайзии. В России также отмечены проблемы с работой Instagram, наибольшее число жалоб поступает от жителей Воронежа.



Чаще всего пользователи испытывают проблемы с загрузкой новостной ленты – 39%. Еще 36% жалуются, что испытывают проблемы с публикацией постов, у 23% возникли трудности с публикацией историй.