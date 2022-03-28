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Другое     28.03.2022 22:43

В районе Мариуполя сбит вертолет, направленный для эвакуации командиров «Азова» - Миноброны РФ

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Теги:  Минобороны  Мариуполь  Азов  спецоперация  Украина 

28 марта, Mossovetinfo.ru – В районе Мариуполя сбит вертолет, направленный для эвакуации командиров «Азова», сообщило Миноброны РФ в материалах брифинга 28.03.2022 (19:00).

«В районе Мариуполя, в пяти километрах от береговой черты над Азовским морем, сбит украинский вертолет Ми-8, направлявшийся для экстренной эвакуации бросивших своих подчиненных командиров нацбатальона «Азов»», - говорится в сообщении.

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Теги: 
Минобороны  Мариуполь  Азов  спецоперация  Украина 

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