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Другое     17.06.2019 11:55

В Роскачестве рассказали, как правильно выбирать клубнику

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Теги:  Роскачество  клубника  рекомендации 

17 июня. Mossovetinfo.ru – Роскачество составило рекомендации по правильному выбору клубники, сообщает пресс-служба ведомства.

В летний сезон специалисты рекомендуют покупать клубнику, выращенную на юге России и в республиках бывшего СССР. Эта клубника выращивается в основном в естественных условиях. Поставки такой клубники начинаются обычно в июне.

Клубника, которая продается до июня и в холодное время года, обычно выращивается в теплицах, в других странах. При перевозке такие ягоды обрабатывают антибиотиками, чтобы воспрепятствовать размножению бактерий. Поэтому после покупки ягоды необходимо вымыть.

При покупке необходимо посмотреть на форму ягод и длину хвостика. Ягоды, выращенные в теплицах, более длинные и с более длинным хвостиком. Ягоды, выращенные в естественных условиях – более имеют более расширенную форму и более короткий хвостик.

Тепличная ягода почти не имеет запаха, в то время как клубника, выращенная на земле, имеет ярко выраженный землянично-ананасовый аромат. Выращенные в естественных условиях ягоды не очень крупные, 1,5-3 сантиметра в длину. Ягода не должна быть слишком мягкой, так как это означае, что ягода «больна», но и не должна быть слишком твердой.

Цвет ягоды по большей части зависит от сорта, при этом отмечается, что более светлые ягоды лучше подходят для еды, более темные – для изготовления варенья.


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Карта места

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Теги: 
Роскачество  клубника  рекомендации 

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