4 апреля. Mossovetinfo.ru – В России зарегистрировано 2,9 миллиона автомобилей премиального класса, сообщает аналитическое агентство «Автостат».



Больше всего автомобилей премиального класса в России приходится на марку Mercedes-Benz – 660 тысяч машин. В тройку лидеров входят еще два германских производителя: Audi (628,5 тысячи автомобилей) и BMW (590 тысяч машин). На четвертом месте японский Lexus (274 тысячи), на пятом – шведский Volvo (248 тысяч).



Больше всего премиальных автомобилей стоит на учете в Москве - 673,5 тысячи автомобилей. В Подмосковье на учете стоит 275,5 тысячи машин премиум класса, в Санкт-Петербурге – 238 тысяч. В пятерку регионов с самым большим количеством премиальных автомобилей входят также Краснодарский край (127 тысяч машин) и Калининградская область (91,5 тысячи автомобилей).