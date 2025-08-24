 
Актуальные темы: переговоры
11.09.2025 07:41

В связи с убийством Чарли Кирк в США до вечера воскресенья приспущены флаги

11 сентября -- Mossovetinfo.ru -- В связи с убийством Чарли Кирк в США до вечера воскресенья приспущены флаги, президент США Дональд Трамп назвал смерть Кирка «чёрным днём для Америки».

«В честь Чарли Кирка, поистине великого американского патриота, я приказываю приспустить все американские флаги на всей территории Соединенных Штатов до 18:00 воскресенья»,— написал он в Truth Social.

Чарли Кирк, консервативный политический активист и соучредитель организации Turning Point USA, был смертельно ранен на мероприятии в Университете Юта-Вэлли.

По данным Департамента общественной безопасности штата Юта, который возглавляет расследование совместно с ФБР, стрелок, предположительно, совершил «целенаправленную атаку», выстрелив один раз с ближайшей крыши.

Поиски убийцы продолжаются. Двое человек, которых считали подозреваемыми, позже были отпущены, сообщили в департаменте.

Также CNN сообщает, что последовало бурное осуждение со стороны обеих партий. Президент Дональд Трамп назвал смерть Кирка «чёрным днём для Америки» и анонсировал более масштабный план по борьбе с политическим насилием. В то время как Трамп перестраивал Республиканскую партию, Кирк олицетворял новообретённый популистский консерватизм Республиканской партии в эпоху социальных сетей. Трамп считает, что Кирк вдохновил молодёжь и помог ей проголосовать за него.

Также CNN отмечает, что люди, знавшие консервативного активиста Чарли Кирка, который был убит выстрелом во время мероприятия в Университете Юта-Вэлли, описывали его как глубокого мыслителя с аналитическим складом ума. Считалось, что он понимает суть молодого консервативного движения и его лозунга «Сделаем Америку снова великой».

