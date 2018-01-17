В связи с жалобами на прием купюр нового образца Роспотребнадзор открывает горячую линию

17 января. Mossovetinfo.ru - В связи с жалобами на прием банкнот номиналом 200 и 2000 рублей, введённых в обращение Банком России с 12 октября 2017 года, с 18 января 2018 года по 25 января 2018 года Управление Роспотребнадзора по г. Москве открывает «горячую линию», - сообщили ИА «Моссовет» в Роспотребнадзоре.



Горячая линия будет работать по рабочим дням с 10:00 до 17:00 по телефону 8 (495) 785-37-41.



Помимо вопросов, связанных с обращение купюр 2000 и 200 рублей, специалисты Роспотребнадзора проконсультируют граждан по приему ветхих купюр, отказу в оплате мелкими монетами и банковской картой.