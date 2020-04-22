22 апреля. Mossovetinfo.ru – Госкорпорация «ВЭБ.РФ» официально стала владельцем 77,63% акций футбольного клуба ЦСКА, сообщается на официальном сайте корпорации.



Акции клуба были получены госкорпорацией в рамках конвертации долга клуба. Таким образом, долг полностью погашен, а «ВЭБ.РФ» стал его основным владельцем.



В связи с этим сформирован новый Совет директоров клуба, в который вошли член наблюдательного совета ВЭБ.РФ, помощник президента Российской Федерации Максим Орешкин, старший вице-президент правового блока ВЭБ.РФ Игорь Краснов, вице-президент аппарата председателя ВЭБ.РФ Александр Чеботарев и председатель комитета ВЭБ.РФ по городской экономике, генеральный директор ООО «Новые городские проекты» Александр Плутник. Со стороны футбольного клуба ЦСКА в Совет директоров вошли президент клуба Евгений Гинер, генеральный директор ПФК ЦСКА Роман Бабаев и генеральный директор Mail.ru Group Борис Добродеев.



Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов отметил, что данное решение является поддержкой клуба в непростой период, а также подчеркнул, что многолетний президент клуба Евгений Гинер остается на своем посту и продолжит работу по формированию команды, которая ставит перед собой самые высокие задачи.



В свою очередь, президент ПФК ЦСКА Евгений Гинер поблагодарил госкорпорацию за поддержку клуба в тяжелой ситуации, и выразил надежду, что с таким мощным партнером, как «ВЭБ.РФ», клуб вернет себе лидирующие позиции в российском футболе.