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05.11.2024, 14:06
Великобритания сменила оператора визового центра
5 ноября — Mossovetinfo.ru — Новым оператором услуг на визы в Великобританию c 4 декабря станет VFS Global, сообщает нынеш...
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04.11.2024, 12:26
Си Цзиньпин призвал прилагать совместные усилия для улучшения городского управления
4 ноября — Mossovetinfo.ru — Председатель КНР Си Цзиньпин призвал горожан принять активное участие в развитии и упр...
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31.10.2024, 11:50
В Китае началось строительство первой в мире интеллектуальной производственной базы летающих автомобилей
31 октября — Mossovetinfo.ru — В минувшее воскресенье в городе Гуанчжоу, административном центре провинции Гуандун ...