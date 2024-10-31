Великобритания сменила оператора визового центра

5 ноября — Mossovetinfo.ru — Новым оператором услуг на визы в Великобританию c 4 декабря станет VFS Global, сообщает нынешний оператор TLS Сontact. В 2023 году VFS Global получила контракт на предоставление визовых услуг по Великобритании в 142 странах мира.



«К 4 декабря 2024 года наш визовый центр прекратит свою деятельность, а услуги по обработке визовых заявлений в Великобританию будут переданы компании VFS Global», - говорится в сообщении TLS Сontact.



Если заявитель уже записан на самостоятельное посещение в TLS Сontact, то все сопроводительные документы нужно загрузить до 4 декабря.