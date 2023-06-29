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Другое
01.07.2023, 09:13
Верховный суд США заблокировал план Джо Байдена по списанию студенческих долгов
1 июля — Mossovetinfo.ru — Верховный суд США в пятницу заблокировал план администрации президента Джозефа Байдена п...
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Другое
29.06.2023, 16:42
До 6 км/ч ограничивают скорость движения электросамокатов на тротуарах в Казахстане
29 июня — Mossovetinfo.ru — Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о поправках в законодательство ...
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Другое
29.06.2023, 10:10
Береговая охрана США обнаружила останки, которые предположительно принадлежат погибшим на батискафе «Титан»
29 июня — Mossovetinfo.ru — Обломки искореженного судна доставлены на берег в Ньюфаундленде (Канада) после того, как ...