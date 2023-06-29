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Другое     01.07.2023 09:13

Верховный суд США заблокировал план Джо Байдена по списанию студенческих долгов

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Теги:  США  молодежь  студенты  долги  Верховный суд  конституция 

1 июля — Mossovetinfo.ru — Верховный суд США в пятницу заблокировал план администрации президента Джозефа Байдена по списанию студенческих долгов миллионам заемщиков и Байден обвинил Верховный суд страны в неверном толковании американской конституции.

Верховный суд голосами шести консервативных судей против трех либеральных отклонил аргументы правительства о том, что прощение долгов соответствовало Закону о возможностях помощи студентам в получении высшего образования от 2003 года. В решении суда говорится, что текст закона не дает министру образования полномочий для реализации программы списания кредитов.

"Я думаю, суд неверно истолковал конституцию", — заявил Байден журналистам и сказал, что ", когда обещал списать долги за обучение, считал свое решение целесообразным и не давал "никаких ложных надежд". Байден подчеркнул, что это "республиканцы похитили реальную надежду" на списание кредитов.

В прошлом году администрация Дж. Байдена объявила о плане списать часть долгов для получателей федеральных студенческих ссуд, которые зарабатывают менее 125 тыс. долларов в год индивидуально или менее 250 тыс. долларов в год на семью.

План должен был аннулировать около 430 млрд долларов основного долга и затрагивал почти всех заемщиков. Шесть штатов, возглавляемых республиканцами, оспорили эту программу, утверждая, что она превышает законные полномочия министра образования.

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Теги: 
США  молодежь  студенты  долги  Верховный суд  конституция 

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