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Другое     27.04.2020 14:18

Виктор Ганчаренко покинет пост главного тренера ЦСКА

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Теги:  футбол  ЦСКА  Виктор Ганчаренко 

27 апреля. Mossovetinfo.ru — Виктор Ганчаренко по окончании сезона покинет пост главного тренера футбольного клуба ЦСКА, сообщает telegram-канал «Ложа прессы».

При этом, никакой новой кандидатуры на пост главного тренера ЦСКА пока нет, рассматриваются разные варианты.

По данным канала уход Ганчаренко не связан с тем, что у ЦСКА сменился владелец, руководство клуба осталось прежним.

Виктор Ганчаренко возглавил ЦСКА в декабре 2016 года, сменив на посту главного тренера Леонида Слуцкого. Под руководством Ганчаренко ЦСКА выиграл Суперкубок России 2018 года и дважды выиграл серебряные медали чемпионата России.


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Теги: 
футбол  ЦСКА  Виктор Ганчаренко 

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