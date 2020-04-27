27 апреля. Mossovetinfo.ru — Виктор Ганчаренко по окончании сезона покинет пост главного тренера футбольного клуба ЦСКА, сообщает telegram-канал «Ложа прессы».



При этом, никакой новой кандидатуры на пост главного тренера ЦСКА пока нет, рассматриваются разные варианты.



По данным канала уход Ганчаренко не связан с тем, что у ЦСКА сменился владелец, руководство клуба осталось прежним.



Виктор Ганчаренко возглавил ЦСКА в декабре 2016 года, сменив на посту главного тренера Леонида Слуцкого. Под руководством Ганчаренко ЦСКА выиграл Суперкубок России 2018 года и дважды выиграл серебряные медали чемпионата России.