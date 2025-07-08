 
Актуальные темы: переговоры
Другое     14.07.2025 08:16

Внешняя торговля Китая выросла на 2,9 проц. за первое полугодие 2025 года

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Китай  экономика  торговля  производство  ВВП  автомобили 

14 июля — Mossovetinfo.ru — По итогам первой половины 2025 года общий объем импорта и экспорта товаров в Китай составил 21,79 трлн юаней (примерно 3,05 трлн долл. США), увеличился на 2,9 проц. По сравнению с тем же периодом прошлого года, свидетельствуют данные, обнародованные в понедельник Главным таможенным управлением КНР. Об этом сообщает Синьхуа.

В том числе экспорт вырос на 7,2%. Импорт при этом сократился на 2,7%.

По данным Главного таможенного управления (ГТУ), темпы роста ускорились по сравнению с показателем в 2,5 %, зарегистрированным за первые пять месяцев года.

Производство и продажи автомобилей в Китае в первом полугодии (ПГ) выросли на двузначную величину, что свидетельствует о высоком уровне внутреннего потребления во второй по величине экономике мира, свидетельствуют данные Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM), опубликованные в четверг, 10 июля.

За этот период в стране было произведено 15,62 млн автомобилей, что на 12,5 % больше, чем годом ранее, а продажи автомобилей выросли на 11,4 % и составили 15,65 млн единиц.

Источник: Синьху

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Китай  экономика  торговля  производство  ВВП  автомобили 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

08:16 Другое Внешняя торговля Китая выросла на 2,9 проц. за первое полугодие 2025 года

07:36 Другое Стоимость биткоина достигла $121 тысячи, это - исторический максимум

08:08 Мнения Эгоистический империализм Трампа четко отражает ослабление экономической мощи США – сенатор Пушков

16:44 В мире Трамп объявил о введении 30%-ных пошлин на товары ЕС

08:47 Город (Москва и область) Жара до 38-42 градусов ожидается в центре и на юге европейской части России – Гидрометцентр

Актуальные материалы

09:16 Мнения Весь «морально и физически устаревший жилфонд» в Москве ждет реновация

14:05 Город (Москва и область) С 1 июля в Москве повысили тарифы на ЖКУ в среднем на 15% (справка о тарифах)

07:53 В мире Заявление Президента России для СМИ о переговорах с Украиной. Полный текст

12:47 Мнения Путин: Правда и справедливость на нашей стороне

15:00 В России Завершен разгром украинских формирований, вторгшихся в Курскую область

01:33 В мире США введут глобальный базовый тариф в размере 10% 5 апреля

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru