Внешняя торговля Китая выросла на 2,9 проц. за первое полугодие 2025 года

14 июля — Mossovetinfo.ru — По итогам первой половины 2025 года общий объем импорта и экспорта товаров в Китай составил 21,79 трлн юаней (примерно 3,05 трлн долл. США), увеличился на 2,9 проц. По сравнению с тем же периодом прошлого года, свидетельствуют данные, обнародованные в понедельник Главным таможенным управлением КНР. Об этом сообщает Синьхуа.



В том числе экспорт вырос на 7,2%. Импорт при этом сократился на 2,7%.



По данным Главного таможенного управления (ГТУ), темпы роста ускорились по сравнению с показателем в 2,5 %, зарегистрированным за первые пять месяцев года.



Производство и продажи автомобилей в Китае в первом полугодии (ПГ) выросли на двузначную величину, что свидетельствует о высоком уровне внутреннего потребления во второй по величине экономике мира, свидетельствуют данные Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM), опубликованные в четверг, 10 июля.



За этот период в стране было произведено 15,62 млн автомобилей, что на 12,5 % больше, чем годом ранее, а продажи автомобилей выросли на 11,4 % и составили 15,65 млн единиц.



Источник: Синьху