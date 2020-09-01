1 сентября. Mossovetinfo.ru – Игроки сборной России по футболу сдали тесты на коронавирус, все тесты оказались отрицательными, сообщил в интервью на YouTube-канале сборной главный врач команды Эдуард Безуглов.
«Все ребята приехали со свежими отрицательными тестами. Вчера было еще одно тестирование, результаты мы уже получили - они тоже отрицательные», - заявил Безуглов.
При этом, по словам Безуглова, будет проведено еще два тестирования, которые сделает лаборатория, аккредитованная УЕФА. Один из них проведут 2 сентября, а второй перед вылетом сборной в Венгрию.
Сборная России по футболу в рамках турнира Лиги Наций 3 сентября в Москве сыграет со сборной Сербии, а 6 сентября в гостях сыграет с командой Венгрии. Игры пройдут без зрителей.
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