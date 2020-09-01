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Другое     01.09.2020 17:25

Все тесты на коронавирус футболистов сборной России - отрицательные

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Теги:  сборная России по футболу  коронавирус  тестирование 

1 сентября. Mossovetinfo.ru – Игроки сборной России по футболу сдали тесты на коронавирус, все тесты оказались отрицательными, сообщил в интервью на YouTube-канале сборной главный врач команды Эдуард Безуглов.

«Все ребята приехали со свежими отрицательными тестами. Вчера было еще одно тестирование, результаты мы уже получили - они тоже отрицательные», - заявил Безуглов.

При этом, по словам Безуглова, будет проведено еще два тестирования, которые сделает лаборатория, аккредитованная УЕФА. Один из них проведут 2 сентября, а второй перед вылетом сборной в Венгрию.

Сборная России по футболу в рамках турнира Лиги Наций 3 сентября в Москве сыграет со сборной Сербии, а 6 сентября в гостях сыграет с командой Венгрии. Игры пройдут без зрителей.



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Теги: 
сборная России по футболу  коронавирус  тестирование 

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