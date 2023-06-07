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09 Июня

12:35 Другое Высокие цены на продовольствие и энергоносители ввергли экономику еврозоны в умеренную рецессию — Евростат

12:02 В России В Воронеже на жилой многоэтажный дом упал беспилотник — пострадали три человека

11:32 В мире Киев должен понести ответственность за разрушение Каховской ГЭС – МИД РФ

09:30 Город (Москва и область) Движение по Лефортовскому тоннелю и его съездах перекрывается с 9 по 13 июня

08:55 Происшествия Мальчик погиб в Москве, упав с седьмого этажа, обвинение предъявлено няне

08 Июня

16:07 В России Заявление Министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу

13:33 Город (Москва и область) Поддержка Собянина Путиным на выборах мэра Москвы очевидна - Песков

13:20 Мнения Взрыв аммиакопровода "Тольятти-Одесса" усложняет продление зерновой сделки - Песков

11:59 Город (Москва и область) Выборы губернатора Московской области назначены на 10 сентября

11:20 В мире 11 пакет санкций против России пока не удалось согласовать послам ЕС — Politico

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Актуальные материалы

12:12 Город (Москва и область) Выборы мэра Москвы назначены на 10 сентября 2023 года — Мосгордума

10:58 Общество Применение ДЭГ в Москве 10 сентября 2023 года на выборах мэра будет проводиться на московской платформе - Памфилова

09:38 В России Все восемь беспилотников Киева, атаковавших Москву, поражены — Минобороны

17:32 Общество Мы должны спасти Россию от «живодерских» поправок в закон о животных - Госдума, Гусев, СРЗП

13:15 Город (Москва и область) График отключения горячей воды в Москве в 2023 году - онлайн-сервис, Telegram-бот проверки

21:54 Общество Путин подписал закон об электронных повестках для военнообязанных, санкциях к уклонистам

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