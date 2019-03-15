15 марта. Mossovetinfo.ru –Компания «Яндекс» планирует запустить новый инструмент для поиска пиратского контента на страницах интернет-сайтов, сообщает пресс-служба компании.
Отмечается, что создание подобного робота стало возможной после анализа 100 тысяч интернет-ссылок, который был проведен в рамках подписанного компанией антипиратского меморандума. Данный меморандум предполагает создание реестра пиратских сайтов, который будет передаваться правообладателям. Формирование подобного реестра позволит усилить борьбу с пиратским контентом в интернете. Меморандум был подписан в ноябре 2018 года представителями интернет-компаний и правообладателй. Помимо создания реестра, он предполагает внесудебное сотрудничество сторон.
Как заявил операционный и финансовый директор «Яндекса» Грег Абовски, первая выгрузка с найденными пиратскими интернет-страницами, будет отправлена на проверку правообладателям до конца недели. При этом, по словам Абовски, сайтов с пиратским контентом может быть несколько миллионов.
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