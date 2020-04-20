20 марта. Mossovetinfo.ru – Компания «Яндекс» сделала бесплатным тестирование на коронавирус для всех возрастов, сообщает пресс-служба компании.



Тестирование сделано бесплатно в рамках социального проекта «Помощь рядом». В настоящее время бесплатное тестирование доступно жителям Москвы и Московской области, но в будущем планируется распространить его на другие регионы.



Тестирование оплачивается из средств, выделенных «Яндексом» на борьбу с коронавирусом, а также за счет средств, собранных за неделю через фонд-партнер «Подарок Ангелу». Сбор средств на оплату тестирования продолжается.



Тестирование проходит по заявкам на сайте проекта. По указанному адресу в оговоренное время приезжает сотрудник одной из сертифицированных лабораторий, которые являются партнерами проекта. Сотрудник берет мазок и отвозит в лабораторию. В течение 1-3 дней после взятия анализа, результат приходит на электронную почту, указанную пользователем.



Сервис тестирования на коронавирус на дому компания «Яндекс» запустила 16 апреля. Первоначально было объявлено, что бесплатными будут первые 10 тысяч тестов, после чего услуга станет платной, однако тогда же начался сбор средств на оплату тестирования для тех, кто не может оплатить тест.