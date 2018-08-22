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Другое     22.08.2018 23:21

Яндекс станет по-новому оценивать качество сайтов

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Теги:  Яндекс  поиск 

22 августа. Mossovetinfo.ru – Компания Яндекс объявила о том, что со следующей неделе не будет использовать тИЦ – индекс цитирования. Вместо него появится ИКС - новый показатель качества сайта.

«Стала очевидна необходимость метрики, учитывающей помимо ссылок и другие аспекты качества сайта, известные Яндексу... Чем больше пользователей смогли с помощью сайта удовлетворить свои потребности, чем больше задач они решили, тем он полезней», - говорится в сообщении компании.

При расчете ИКС в Яндексе намерены использовать всевозможные имеющиеся у нас данные как о сайте, так и о стоящем за ним бизнесе. Отмечается, что эти данные могут быть получены как из поиска, так и из любых других сервисов Яндекса. По мере учёта этих данных алгоритм расчета ИКС будет меняться. Поэтому сейчас мы представляем его в виде беты.


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Теги: 
Яндекс  поиск 

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