22 августа. Mossovetinfo.ru – Компания Яндекс объявила о том, что со следующей неделе не будет использовать тИЦ – индекс цитирования. Вместо него появится ИКС - новый показатель качества сайта.
«Стала очевидна необходимость метрики, учитывающей помимо ссылок и другие аспекты качества сайта, известные Яндексу... Чем больше пользователей смогли с помощью сайта удовлетворить свои потребности, чем больше задач они решили, тем он полезней», - говорится в сообщении компании.
При расчете ИКС в Яндексе намерены использовать всевозможные имеющиеся у нас данные как о сайте, так и о стоящем за ним бизнесе. Отмечается, что эти данные могут быть получены как из поиска, так и из любых других сервисов Яндекса. По мере учёта этих данных алгоритм расчета ИКС будет меняться. Поэтому сейчас мы представляем его в виде беты.
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