Юань по значимости может обогнать доллар - The Economist

29 апреля. Mossovetinfo.ru - Американская валюта продолжает оставаться основной при международных расчетах на глобальном рынке, но юань набирает силы и угрожает гегемонии доллара США. Об этом сообщается на сайте британского журнала The Economist.



"Время от времени возникает спрос на альтернативную резервную валюту, и рынок переполняют предсказания о неминуемой кончине доллара",— отмечает британский журнал.



Авторы статьи отмечают, что набирает обороты и китайская альтернатива межбанковского обмена сообщениями SWIFT. Указывается, что многие западные фирмы теперь торгуют с КНР в юанях.



Издание пишет, что, несмотря на введенные против России санкции, экономика РФ не пострадала отчасти потому, что 16% ее экспорта теперь оплачивается в юанях.