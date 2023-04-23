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29.04.2023, 12:39
Юань по значимости может обогнать доллар - The Economist
29 апреля. Mossovetinfo.ru - Американская валюта продолжает оставаться основной при международных расчетах на глобал...
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Другое
27.04.2023, 14:33
Роскачество: доля фальсификата среди российского коньяка эконом-сегмента составила 52%
27 апреля, - Mossovetinfo.ru - ва, 27 апреля. - По результатам испытаний, исследовнаний, которые провело Роскачество, 52% ис...
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Другое
23.04.2023, 08:03
Кипр заблокировал счета за помощь "российским олигархам"
23 апреля. Mossovetinfo.ru - Кипр заблокировал счета 13-ти компаний и физлиц, которые помогали "российским олигархам" об...