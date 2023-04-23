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Другое     29.04.2023 12:39

Юань по значимости может обогнать доллар - The Economist

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Теги:  юань  доллар  КНР  Китай. США 

29 апреля. Mossovetinfo.ru - Американская валюта продолжает оставаться основной при международных расчетах на глобальном рынке, но юань набирает силы и угрожает гегемонии доллара США. Об этом сообщается на сайте британского журнала The Economist.

"Время от времени возникает спрос на альтернативную резервную валюту, и рынок переполняют предсказания о неминуемой кончине доллара",— отмечает британский журнал.

Авторы статьи отмечают, что набирает обороты и китайская альтернатива межбанковского обмена сообщениями SWIFT. Указывается, что многие западные фирмы теперь торгуют с КНР в юанях.

Издание пишет, что, несмотря на введенные против России санкции, экономика РФ не пострадала отчасти потому, что 16% ее экспорта теперь оплачивается в юанях.

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Теги: 
юань  доллар  КНР  Китай. США 

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