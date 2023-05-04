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Другое     07.05.2023 22:48

"Зенит" пятый раз подряд выиграл чемпионат России по футболу

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Теги:  Зенит  чемпион  чемпионат  футбол  спорт 

7 мая, Mossovetinfo.ru - Седьмого мая в матче 26-го тура РПЛ, со счетом 3:2 дома, "Зенит" обыграл "Спартак" и досрочно, уже в пятый раз подряд, выиграл чемпионат России по футболу.

Голы "Зенита": Клаудиньо (13-я минута), Андрей Мостовой (39) и Иван Сергеев (90+2). У "Спартака" отличились Кейта Бальде (33) и Квинси Промес (85, с пенальти).

На 76-й минуте арбитр удалил игрока "Спартака" Алексиса Дуарте.

За четыре тура до конца чемпионата "Зенит" набрал 64 очка и оторвался от ближайшего преследователя - московского ЦСКА - на 13 очков. Этот отрыв гарантирует петербургскому клубу победу в чемпионате.

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Карта места

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Теги: 
Зенит  чемпион  чемпионат  футбол  спорт 

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