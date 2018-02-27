03:33 Двое пожарных погибли при спасении людей в жилом доме на севере Москвы27 Февраля
23:18 В России Минобрнауки сократит количество школьных олимпиад
22:47 В мире Трамп назначил главу своего штаба на выборную кампанию в 2020 году
17:42 Город (Москва и область) Главы Москвы и Подмосковья подписали соглашение на заводе ЛиАЗ о поставке автобусов для Мосгортранса
17:16 Город (Москва и область) Пилотный проект жилищного самоуправления «Электронный дом» запустил Собянин
16:28 Город (Москва и область) Экстренные службы Подмосковья на ЧМ-2018 по футболу будут принимать вызовы на пяти иностранных языках
14:42 Общество Песков: не исключено появление Путина на митинге в Лужниках 3 марта
14:24 Город (Москва и область) Демонтаж в Москве крупных новогодних украшений завершат к 8 марта – зам мэра
13:54 Город (Москва и область) Фестиваль украшений пройдет 3 и 4 марта на ВДНХ
Пожар происходил на 16-ом этаже 16-ти этажного жилого дома.
Причина сокращения - их неэффективность и коррупциногенность
Американские СМИ сообщают о назначении советника по цифровым технологиям Брэда Парскейла главой предвыборного штаба
Воробьев: Соглашение о развитии промышленности Московского региона – следующий шаг после инвестфорума в Сочи
Проект позволит проводить опросы, информирование, общие собрания собственников помещений в многоквартирных домах в форме заочного голосования.
В Подмосковье на ЧМ-2018 будут функционировать футбольные базы для сильнейших сборных мира.
В субботу в «Лужниках» пройдет митинг в поддержку Путина
Всего на территории города к новогодним праздникам было установлено 3 тыс. 925 объемно-декоративных конструкций
На Фестивале организуют мастер-классы 20 ведущих дизайнеров украшений
По данным Трансперенси интернешнл, московские власти за 6 лет потратили из бюджета на социальные и консалтинговые услуги 2,5 млрд руб.
Ожидается, что объём финансирования проекта составит 2 миллиарда 445 миллионов рублей.
4 марта в финале Открытого городского шахматного турнира «Белая ладья» встретятся команды московских школьников и ветеранов
23:18 В России Минобрнауки сократит количество школьных олимпиад
17:42 Город (Москва и область) Главы Москвы и Подмосковья подписали соглашение на заводе ЛиАЗ о поставке автобусов для Мосгортранса
14:42 Общество Песков: не исключено появление Путина на митинге в Лужниках 3 марта
15:12 Происшествия По факту поджога автомобиля журналиста в Подмосковье проводится доследственная проверка
11:04 В мире Порошенко законом о реинтеграции Донбасса развязал руки «партии войны» - МИД РФ
13:20 В России Глава Чечни Кадыров проклял Сталина и призвал чеченцев «смотреть вперед»
09:04 В мире Закон Украины о реинтеграции Донбасса вступил в силу
08:25 Другое Первое золото России на Олимпиаде в Пхенчхане выиграла фигуристка Алина Загитова