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Актуальные темы: выборы ЧМ-2018 снос пятиэтажек

Лента новостей

28 Февраля

03:33 Двое пожарных погибли при спасении людей в жилом доме на севере Москвы

27 Февраля

23:18 В России Минобрнауки сократит количество школьных олимпиад

22:47 В мире Трамп назначил главу своего штаба на выборную кампанию в 2020 году

17:42 Город (Москва и область) Главы Москвы и Подмосковья подписали соглашение на заводе ЛиАЗ о поставке автобусов для Мосгортранса

17:16 Город (Москва и область) Пилотный проект жилищного самоуправления «Электронный дом» запустил Собянин

16:28 Город (Москва и область) Экстренные службы Подмосковья на ЧМ-2018 по футболу будут принимать вызовы на пяти иностранных языках

14:42 Общество Песков: не исключено появление Путина на митинге в Лужниках 3 марта

14:24 Город (Москва и область) Демонтаж в Москве крупных новогодних украшений завершат к 8 марта – зам мэра

13:54 Город (Москва и область) Фестиваль украшений пройдет 3 и 4 марта на ВДНХ

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Актуальные материалы

23:18 В России Минобрнауки сократит количество школьных олимпиад

17:42 Город (Москва и область) Главы Москвы и Подмосковья подписали соглашение на заводе ЛиАЗ о поставке автобусов для Мосгортранса

14:42 Общество Песков: не исключено появление Путина на митинге в Лужниках 3 марта

15:12 Происшествия По факту поджога автомобиля журналиста в Подмосковье проводится доследственная проверка

11:04 В мире Порошенко законом о реинтеграции Донбасса развязал руки «партии войны» - МИД РФ

13:20 В России Глава Чечни Кадыров проклял Сталина и призвал чеченцев «смотреть вперед»

09:04 В мире Закон Украины о реинтеграции Донбасса вступил в силу

08:25 Другое Первое золото России на Олимпиаде в Пхенчхане выиграла фигуристка Алина Загитова

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