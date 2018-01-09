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Экология     09.01.2018 09:28

Атмосферное давление в Москве к предстоящим выходным будет рекордно высоким

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Теги:  Москва  погода  давление  прогноз  Фобос  13 января. 14 января 

Москва, 9 января /Mossovetinfo.ru/ Рекордно высокое давление в Москве прогнозируют синоптики в Москве к предстоящим выходным 13 и 14 января.

«К субботе-воскресенью атмосферное давление повысится - 767 мм ртутного столба. Это очень высокое давление, выше примерно на 15 мм. Не исключаю, что может быть установлен рекорд», - сообщает АГН «Москва» со ссылкой на источники в центре погоды «Фобос».
Как ранее сообщало ИА «Моссовет» со ссылкой на центр Фобос, к концу недели, к Старому Новому году, морозы в столичном регионе окрепнут до -10…-15° (на севере Подмосковья – до -18°). 

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Карта места

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Теги: 
Москва  погода  давление  прогноз  Фобос  13 января. 14 января 

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