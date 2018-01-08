До 4 градусов мороза ожидается 10 января днем в Москве

По данным синоптиков, небольшой снег, местами гололедица и от 2 до 4 градусов мороза ожидается в столице 10 января, сообщается на сайте Гидрометцентра.



Атмосферное давление составит 754 мм ртутного столба.



В Московской области температура воздуха будет колебаться от -4 до -2 градусов.



Ветер западный 5–10 м/с.