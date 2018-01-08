Другие материалы
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Экология
10.01.2018, 09:38
До 4 градусов мороза ожидается 10 января днем в Москве
По данным синоптиков, небольшой снег, местами гололедица и от 2 до 4 градусов мороза ожидается в столице 10 января, сообщается на сайте Гидрометцентра. Атмосферное давление составит 754 мм ртутно...
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Экология
09.01.2018, 09:28
Атмосферное давление в Москве к предстоящим выходным будет рекордно высоким
Москва, 9 января /Mossovetinfo.ru/ Рекордно высокое давление в Москве прогнозируют синоптики в Москве к предстоящим выходным 13 и 14 января. «К субботе-воскресенью атмосферное давление повысится ...
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Экология
08.01.2018, 12:41
На Старый Новый год в Москве и регионе «ударят» 15-градусные морозы
Москва. 8 января. /Mossovetinfo.ru/. К концу недели, к Старому Новому году, морозы в столичном регионе окрепнут до -10…-15° (на севере Подмосковья – до -18°), - сообщает центр Фобос. «Начиная с пя...