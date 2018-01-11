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Экология     11.01.2018 23:03

Мусор из Москвы планируют вывозить в другие регионы минуя Подмосковье

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Теги:  Москва  Московская область  мусор  полигоны 

11 января. В связи с ограничением мощностей мусорных полигонов в Московской области Минприроды прорабатывает вопрос о вывозе отходов из Москвы в другие регионы, сообщил в РБК глава Минприроды Сергей Донской. 
«Как оперативную меру прорабатываем совместно с РЖД вопрос о возможности вывоза отходов в другие регионы страны. Коллеги уже подтвердили готовность осуществления перевозок», - сообщил Донской.

Глава Минприроды отметил, что «сейчас ежегодно в Подмосковье утилизируется 12 млн т отходов, из них около 10 млн привозят из Москвы».

Также, по словам министра, «в Подмосковье пока крупных полигонов строить не планируется. Два новых полигона будут строиться так, чтобы обеспечить эффективную перевозку отходов автомобильным или железнодорожным транспортом». «Подмосковные власти должны построить два современных новых полигона и провести реновацию пяти старых», - также сообщил Донской.

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Теги: 
Москва  Московская область  мусор  полигоны 

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