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Экология     08.01.2018 12:41

На Старый Новый год в Москве и регионе «ударят» 15-градусные морозы

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Теги:  Москва  погода  прогноз  похолодание  Фобос 

Москва. 8 января. /Mossovetinfo.ru/. К концу недели, к Старому Новому году, морозы в столичном регионе окрепнут до -10…-15° (на севере Подмосковья – до -18°), - сообщает центр Фобос.

«Начиная с пятницы (12 января – ред.) и далее, в субботу и воскресенье, Москва окажется в самом центре малооблачного и штилевого скандинавского антициклона, из-за чего ночью морозы на Старый Новый год окрепнут до -10…-15° (на севере Подмосковья – до -18°), днем -4…-9°, что точь-в-точь соответствует климатической норме января», - говорится в прогнозе погоды от Фобос.

«Однако снежный покров будет незначительным и вряд ли превысит 3 см.», - отмечается в сообщении о прогнозе погоды.

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Карта места

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Теги: 
Москва  погода  прогноз  похолодание  Фобос 

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