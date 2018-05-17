10:23 Фильмы о футболе бесплатно покажут в сети кинотеатров «Москино»
09:46 Город (Москва и область) Первые два Московских центральных диаметры запустят в 2019 году
09:23 Общество До 30% месячной нормы осадков выпадет в Москве в пятницу17 Мая
19:34 Город (Москва и область) «Ледяная пещера» открылась в парке «Зарядье»
17:56 Другое Необычно яркий и крупный полумесяц увидят москвичи 17 и 18 мая
16:58 Город (Москва и область) Глава Мособлизбиркома ушла в отставку
16:19 Общество МЧС: вечером 17 мая в Москве ожидаются гроза, град и сильный ветер
16:00 Город (Москва и область) Тверская улица станет пешеходной 11 и 12 июня
15:43 В мире Стоимость нефти марки Brent превысила 80$ за баррель впервые с 2014 года
В кинотеатрах сети покажут 13 фильмов. Из них - восемь советских и пять бразильских.
Первые диаметры запустят от Одинцова до Лобни и от Нахабина до Подольска.
Во второй половине дня кратковременный дождь, вечером – сильные ливни (местами до 30% месячной нормы) с грозой, местами возможен град.
Это уникальная инсталляция, основу которой составляют сотни металлических труб, общей протяженностью более 13 километров.
Это связано с тем, что в ночь на 18 мая Луна проходит точку перигея - точку орбиты Луны, которая ближе всего к Земле.
Ирина Коновалова возглавляла Мособлизбирком с июля 2016 года.
В связи с неблагоприятными погодными явлениями, москвичей просят соблюдать осторожность.
В рамках празднования Дня России на Тверской улице пройдет фестиваль «День России. Московское время».
Причиной роста стоимости нефти стало снижение запасов нефти в США, а также геополитическая ситуация вокруг Ирана.
Новый путепровод поможет обеспечить транспортную связь между Шоссе Энтузиастов и Рязанским проспектом.
08:48 Общество Открылась регистрация на Московский урбанистический форум
08:52 Общество К акции «Ночь в музее» присоединились 12 московских парков
14:51 Город (Москва и область) Рост ипотеки в Москве в апреле составил 77% по сравнению с 2017 годом
14:01 Власть Кудрин согласился возглавить Счетную палату
12:58 Город (Москва и область) Telegram обжаловал в Мосгорсуде решение о блокировке мессенджера в России