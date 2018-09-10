В России 11.09.2018, 08:52 Кредитную нагрузку россиян предложили ограничить

Планируется изменить законодательство таким образом, чтобы на погашение кредитов россияне тратили не более 50% совокупного дохода семьи.

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