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Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек

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11 Сентября

08:54 Город (Москва и область) Какие музеи стали самыми популярными в День города

08:52 В России Кредитную нагрузку россиян предложили ограничить

08:33 Город (Москва и область) В Москве появилось 5 новых выделенных полос

08:27 Происшествия Автобус, пять машин и два грузовика столкнулись на юге Москвы, один человек погиб

08:11 Общество Какая погода будет в Москве 11 сентября

10 Сентября

21:40 Город (Москва и область) Число электробусов на дорогах Москвы увеличилось до восьми

17:17 Происшествия Второе уголовное дело по нападению на полицейского возбудили в Москве

16:34 Город (Москва и область) Храм XV века отреставрируют в центре Москвы

15:46 Власть Полиция во время несанкционированных акций действовала по закону - Песков

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Актуальные материалы

08:57 Город (Москва и область) Где в Москве появились новые выделенные полосы

00:18 Город (Москва и область) Явка на выборах мэра Москвы составила 31,24% - обработано 6,7% протоколов

23:16 Город (Москва и область) Собянин поблагодарил москвичей за участие в выборах мэра

23:06 Город (Москва и область) Воробьев лидирует на выборах главы Подмосковья с 61,32% - обработано 23% протоколов

20:14 Общество Около 9,5 млн человек приняли участие в праздновании Дня города в Москве

19:45 Город (Москва и область) Нарушений на «дачных» участках на выборах мэра Москвы не зафиксировано - Шапошников

15:12 Происшествия МВД: на несогласованную акцию в центре Москвы пришли 2000 человек

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