08:54 Город (Москва и область) Какие музеи стали самыми популярными в День города
08:52 В России Кредитную нагрузку россиян предложили ограничить
08:33 Город (Москва и область) В Москве появилось 5 новых выделенных полос
08:27 Происшествия Автобус, пять машин и два грузовика столкнулись на юге Москвы, один человек погиб
08:11 Общество Какая погода будет в Москве 11 сентября10 Сентября
21:40 Город (Москва и область) Число электробусов на дорогах Москвы увеличилось до восьми
17:17 Происшествия Второе уголовное дело по нападению на полицейского возбудили в Москве
16:34 Город (Москва и область) Храм XV века отреставрируют в центре Москвы
15:46 Власть Полиция во время несанкционированных акций действовала по закону - Песков
В Москве появились еще 5 выделенных полос. Их общая протяженность составляет около 20 километров.
8 и 9 сентября 80 городских музеев работали бесплатно. Всего за два дня музеи посетили более 880 тысяч человек.
Планируется изменить законодательство таким образом, чтобы на погашение кредитов россияне тратили не более 50% совокупного дохода семьи.
По новым «выделенкам» ходит 105 маршрутов общественного транспорта, ежедневно ими пользуется 246 тысяч человек.
ДТП произошло около дома 100 на Варшавском шоссе, по направлению в сторону Московской области.
Температура воздуха днем составит в Москве +20…+22°, по области +18…+23°.
Электробусы начали курсировать в столице 1 сентября.
Как и в первом случае, нападение произошло в ходе несанкционированной акции в центре Москвы, состоявшейся в воскресенье, 9 сентября.
Церковь Николы в Кленниках является объектом культурного наследия. Название храма связано с кленовой рощей, которая ранее находилась в районе улицы Маросейка.
Несанкционированные акции прошли в Москве во воскресенье, 9 сентября.
Ранее сообщалось, что впервые с марта 2016 года доллар превысил отметку в 70 рублей.
В интернет-приемную московского управления СК РФ поступило сообщение, о том, что мужчине-инвалиду и его супруги поступают звонки с угрозами расправы от коллекторов.
08:57 Город (Москва и область) Где в Москве появились новые выделенные полосы
00:18 Город (Москва и область) Явка на выборах мэра Москвы составила 31,24% - обработано 6,7% протоколов
23:16 Город (Москва и область) Собянин поблагодарил москвичей за участие в выборах мэра
23:06 Город (Москва и область) Воробьев лидирует на выборах главы Подмосковья с 61,32% - обработано 23% протоколов
20:14 Общество Около 9,5 млн человек приняли участие в праздновании Дня города в Москве
19:45 Город (Москва и область) Нарушений на «дачных» участках на выборах мэра Москвы не зафиксировано - Шапошников
15:12 Происшествия МВД: на несогласованную акцию в центре Москвы пришли 2000 человек