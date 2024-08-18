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Город (Москва и область)
21.08.2024, 06:50
10 беспилотников, летевших на Москву, сбито минувшей ночью в Подмосковье - Собянин
21 августа — Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин минувшей ночью в своем официальном Telegram-канале несколько ра...
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Город (Москва и область)
20.08.2024, 09:39
Каждая третья новая квартира в столице была куплена в Новой Москве
20 августа — Mossovetinfo.ru — С апреля 2023 года Новая Москва занимает первое место по сделкам с новостройками в столи...
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Город (Москва и область)
18.08.2024, 10:26
Эскалаторы на станции метро «Тверская» поочередно закроют на ремонт с 19 августа
18 августа — Mossovetinfo.ru — Эскалаторы на станции метро «Тверская» поочередно закроют на ремонт с 19 августа по 30 с...