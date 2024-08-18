21 августа — Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин минувшей ночью в своем официальном Telegram-канале несколько ра...

20 августа — Mossovetinfo.ru — С апреля 2023 года Новая Москва занимает первое место по сделкам с новостройками в столи...