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Город (Москва и область)     21.08.2024 06:50

10 беспилотников, летевших на Москву, сбито минувшей ночью в Подмосковье - Собянин

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Теги:  Москва  ПВО  беспилотники  атака  Собянин  БПЛА 

21 августа — Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин минувшей ночью в своем официальном Telegram-канале несколько раз сообщал об отражении атаки беспилотников, летевших на Москву силами системы противовоздушной обороны (ПВО).

«Сбито еще два беспилотника, летевших на Москву. Созданная эшелонированная защита Москвы от вражеских БПЛА позволила успешно отразить все атаки. Силами ПВО Минобороны этой ночью сбито 10 штук. Это одна из самых масштабных попыток атаковать Москву с помощью беспилотников за все время. Продолжаем контролировать ситуацию.», – написал Собянин в сообщении от 4:43 Мск.

Накануне в Вооруженных силах РФ созданы группировки войск «Белгород», «Курск» и «Брянск», сообщалось со ссылкой на Минобороны.

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Теги: 
Москва  ПВО  беспилотники  атака  Собянин  БПЛА 

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