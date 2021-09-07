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Город (Москва и область)     07.09.2021 12:16

11 сентября проезд по МЦК будет бесплатным

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Теги:  МЦК  День города 

7 сентября. Mossovetinfo.ru – В День города 11 сентября проезд по Московскому центральному кольцу будет бесплатным сообщил в своем микроблоге в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.

Таким образом власти Москвы совместно с РЖД решили отметить пятилетие МЦК. В будние дни МЦК ежедневно пользуются полмиллиона пассажиров.

Ранее мэр Москвы рассказал, как в столице отпразднуют День города.

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Карта места

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Теги: 
МЦК  День города 

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