123 беспилотника уничтожены ночью на 28 ноября на подлёте к Москве - Собянин

28 ноября — Mossovetinfo.ru — «В период с 23:00 27 ноября по 7:00 28 ноября в сторону Московского региона летели 462 БПЛА. Большая часть нейтрализована силами ПВО Минобороны на дальних подступах. 123 беспилотника уничтожены на подлёте к Москве», - сообщил утром 28 ноября мэр Москвы Сергей Собянин.



«В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 1 246 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Смоленской, Воронежской, Калужской, Тульской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской, Самарской областей, Краснодарского края, Московского региона, республик Крым и Башкортостан», - сообщило утром 28 ноября Минобороны РФ .