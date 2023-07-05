10 июля — Mossovetinfo.ru — По программе реновации в Москве "частично или полностью сейчас расселены 795 домов старого жилого фонда", "новосёлами уже стали или находятся в процессе оформления необходимых документов 127,5 тысячи горожан", - сообщил в своем официальном Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
"Программа реновации идёт полным ходом во всех округах столицы", - отметило мэр.
"Только в первом полугодии 2023-го договоры с городом заключили около 16,5 тысячи москвичей. Больше всего правообладателей нового жилья появилось в Юго-Восточном, Восточном, Новомосковском, Южном и Северо-Восточном округах", - сообщил Собянин.
Также сообщается. что с начала этого года ещё 20,5 тысячи человек начали переезжать в новые квартиры, из них в июне приступили к переселению около 12 тысяч жителей 99 домов.
24 мая 2023 года московские власти сообщили, что в рамках программы реновации в столице ввели в эксплуатацию 249 новостроек — 61,3 тысячи квартир
общей жилой площадью 3,5 миллиона квадратных метров, под заселение передано уже 228 домов.
В августе 2017 года московские власти сформировали и утвердили Программу реновации и опубликовали список домов, вошедших в программу реновации жилья
. В нее вошло 5175 домов — более 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 миллиона квадратных метров, в которых живет почти миллион москвичей.
7 февраля 2023 года в Кремле Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Мэр Москвы по вопросы строительства жилья в городе и программе реновации сказал следующее
:
"С.Собянин: Еще один проект, который Вы держите на контроле, – это жилищное строительство. Мы в этом [2022] году ввели несколько меньше, чем в предыдущем: там было 7,8, сейчас – 6,8 [миллионов квадратных метров]. Но любое строительство, и жилищное строительство, имеет свою определенную цикличность. Если взять пятилетний цикл, то мы раньше строили в Москве чуть больше 3 миллионов, сейчас мы вышли на 5, на 7 – на 6,8. То есть практически, если сравнить с пятилетним циклом, то мы строить стали в два раза больше жилья. Причем жилье по качеству стало другим.
Но, естественно, мы работаем не только с коммерческим жильем. Вы одобрили в свое время проект реновации жилья. Уже переселили 100 тысяч жителей – целый город. Но это только начало этой огромной программы, в ближайшие три года мы переселим еще 200 тысяч. В конечном счете у нас задача – переселить около миллиона жителей. Но программа набирает темпы. По сути дела, мы удваиваем объем, причем не останавливаемся, а наоборот, мы стараемся развить эти темпы".