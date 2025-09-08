 
Актуальные темы: переговоры
Город (Москва и область)     13.09.2025 09:21

138 мероприятий в честь 878-летия Москвы пройдут 13 и 14 сентября

Теги:  Москва  День города  878-летия Москвы 

13 сентября — Mossovetinfo.ru — 138 мероприятий в честь 878-летия Москвы пройдут 13 и 14 сентября, сообщается на официальном сайте мэра Москвы. Также на сайте можно ознакомится с программой мероприятий.

Также на сайте размещено видиообращение в котором мэр столицы Сергей Собянин поздравил жителей с 878-летием Москвы.

В поздравлении Собянин отметил: «наша с вами задача – любить и беречь свой город, желать ему только добра, и не только желать, но и созидать, благодарно отдавая городу свои таланты, знания, умения и труд». «С праздником, дорогие друзья! С днем рождения, Москва!» – сказал Собянин.

Также на городские власти отмечает, что в День города «по-особому украшены в эти дни будут не только улицы, но и городской транспорт». Более 3,2 тыс. флагов и декоративных конструкций преобразили улицы, площади, парки, общественные пространства, мосты и магистрали.

«Общей темой торжеств в этом году стала история и современное развитие столицы. Всего в программу Дня города вошли 138 мероприятий. Присоединиться к ним можно в центре, во всех районах на площадках проекта «Лето в Москве» и в местах проведения форума «Москва 2030». Встретить день рождения Москвы приглашают ВДНХ, кинопарк «Москино», а также парки, музеи и другие учреждения культуры», –сообщают городские власти.

