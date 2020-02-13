13 февраля. Mossovetinfo.ru – В День всех влюбленных 14 февраля в Московском зоопарке пройдет акция «1+1», в рамках которой супружеские и влюбленные пары смогут пройти в зоопарк по одному билету на двоих, сообщается на портале mos.ru.
Чтобы попасть в зоопарк по одному билету на двоих, влюбленным достаточно будет в один голос назвать дату своего знакомства в кассе.
Как сообщила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, в распорядке дня питомцев зоопарка 14 февраля произойдут изменения. С 10:30 до 16:00 будут проходить показательные кормления, на которых обитатели зоопарка получат свои любимые лакомства.
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