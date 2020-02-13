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Город (Москва и область)     13.02.2020 09:58

14 февраля супружеские и влюбленные пары смогут попасть в зоопарк по одному билету

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Теги:  зоопарк  День всех влюбленных  акции 

13 февраля. Mossovetinfo.ru – В День всех влюбленных 14 февраля в Московском зоопарке пройдет акция «1+1», в рамках которой супружеские и влюбленные пары смогут пройти в зоопарк по одному билету на двоих, сообщается на портале mos.ru.

Чтобы попасть в зоопарк по одному билету на двоих, влюбленным достаточно будет в один голос назвать дату своего знакомства в кассе.

Как сообщила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, в распорядке дня питомцев зоопарка 14 февраля произойдут изменения. С 10:30 до 16:00 будут проходить показательные кормления, на которых обитатели зоопарка получат свои любимые лакомства.


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Карта места

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Теги: 
зоопарк  День всех влюбленных  акции 

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