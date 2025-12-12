 
Актуальные темы: переговоры
Город (Москва и область)     15.12.2025 05:40

15 беспилотников перехватили и уничтожили силы ПВО за ночь – Собянин (05:07 мск)

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Москва  Истра  БПЛА  беспилотники  атака  ПВО  Собянин  Витушева 

15 декабря — Mossovetinfo.ru — Силы ПВО над Москвой за ночь успешно перехватили и уничтожили 15 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. В том числе 4 БПЛА противника было уничтожено средствами ПВО в небе над г.о. Истра, сообщила глава округа.

На месте падения обломков работают экстренные службы.

В период с 00:32 мск до 05:07 мск мэр столицы сообщил о 15 сбитых и уничтоженных БПЛА, в том числе четырежды сообщал о сбитии трех летевших БПЛА.

Также глава муниципального (городского) округа Истра Татьяна Витушева проинформировала в 4:50 мск, «что в небе над муниципальным округом Истра средствами ПВО отражена атака 4 БПЛА противника. В настоящий момент работа систем ПВО продолжается».

По информации пресс-секретарь Росавиации в ряде аэропортов в Подмосковье вводились временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Москва  Истра  БПЛА  беспилотники  атака  ПВО  Собянин  Витушева 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

06:10 Другое РФ приветствует решение в FIDE о полном допуске российских шахматистов - Песков

05:40 Город (Москва и область) 15 беспилотников перехватили и уничтожили силы ПВО за ночь – Собянин (05:07 мск)

13:48 Другое Указ о запрете регулировать искусственный интеллект штатам подписал Трамп

11:31 Город (Москва и область) Из-за ожидаемого похолодания в Москве повысили температуру в системах отопления

10:34 Город (Москва и область) Временные ограничения на полеты введены в ряде аэропортов Москвы

Актуальные материалы

12:14 Мнения Кремль: обновленная Стратегия нацбезопасности США - залог переговоров по Украине

21:38 Мнения Путин: «мессенджеры – Telegram и так далее – используются для того, чтобы как-то влиять на молодёжную среду»

00:50 Мнения Трамп: встреча американской делегации с Путиным в Москве прошла хорошо

06:03 Общество В ОП РФ объяснили, что делать покупателям при возврате квартиры по схеме Долиной – РИА Новости

17:38 В мире Путин: отказ от предложений России по мирным договорённостям может привести к утрате государственности Украины

16:13 В мире Путин: американские предложения по Украине могут быть положены в основу мирного урегулирования

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru