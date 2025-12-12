15 беспилотников перехватили и уничтожили силы ПВО за ночь – Собянин (05:07 мск)

15 декабря — Mossovetinfo.ru — Силы ПВО над Москвой за ночь успешно перехватили и уничтожили 15 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. В том числе 4 БПЛА противника было уничтожено средствами ПВО в небе над г.о. Истра, сообщила глава округа.



На месте падения обломков работают экстренные службы.



В период с 00:32 мск до 05:07 мск мэр столицы сообщил о 15 сбитых и уничтоженных БПЛА, в том числе четырежды сообщал о сбитии трех летевших БПЛА.



Также глава муниципального (городского) округа Истра Татьяна Витушева проинформировала в 4:50 мск, «что в небе над муниципальным округом Истра средствами ПВО отражена атака 4 БПЛА противника. В настоящий момент работа систем ПВО продолжается».



По информации пресс-секретарь Росавиации в ряде аэропортов в Подмосковье вводились временные ограничения на прием и выпуск самолетов.