15.12.2025, 05:40
15 беспилотников перехватили и уничтожили силы ПВО за ночь – Собянин (05:07 мск)
15 декабря — Mossovetinfo.ru — Силы ПВО над Москвой за ночь успешно перехватили и уничтожили 15 беспилотных летательн...
12.12.2025, 11:31
Из-за ожидаемого похолодания в Москве повысили температуру в системах отопления
12 декабря — Mossovetinfo.ru — Работу системы отопления в Москве скорректирвана из-за ожидающегося резкого похолода...
12.12.2025, 10:34
Временные ограничения на полеты введены в ряде аэропортов Москвы
12 декабря — Mossovetinfo.ru — Около 9:30 мск в ряде аэропортов Москвы по требованиям безопасности полетов введены вре...