Другие материалы
-
Город (Москва и область)
16.08.2025, 04:40
16-17 августа из-за ремонта перекроют движение на Тверской и 1-й Тверской-Ямской - схема
16 августа — Mossovetinfo.ru — До 05:00 мск 18 августа участок Тверской улицы от Бульварного кольца до Триумфальной площ...
-
Город (Москва и область)
13.08.2025, 11:37
Собянин открыл в новом российском мессенджере MAX собственный канал
13 августа — Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин и городской портала mos.ru открыли в новом российском мессендж...
-
Город (Москва и область)
12.08.2025, 09:44
В Москве 12 августа, вторник, дождливо, температура около 20 градусов
12 августа — Mossovetinfo.ru — Температура воздуха в Москве 12 августа «будут колебаться лишь около 20-градусной отмет...