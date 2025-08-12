 
Актуальные темы: переговоры
Город (Москва и область)     16.08.2025 04:40

16-17 августа из-за ремонта перекроют движение на Тверской и 1-й Тверской-Ямской - схема

Теги:  16 августа  17 августа  движение  перекрытие  улицы  переулки  Тверская  1-я Тверская-Ямская  дорога  ремонт 

16 августа — Mossovetinfo.ru — До 05:00 мск 18 августа участок Тверской улицы от Бульварного кольца до Триумфальной площади 1-я Тверская-Ямская улицы, прилегающие соседние улицы и переулки, закрыты для автотранспорта, - сообщает портал Мэра и Правительства Москвы. Отмечается, что «возможны изменения ситуации».

«В центре столицы ограничили движение транспорта в связи с работами по плановой замене асфальта на 1-й Тверской-Ямской улице и участке Тверской от Бульварного кольца до 1-й Тверской-Ямской улицы. Ремонт ведут ускоренными темпами в круглосуточном режиме. Работы завершатся до 05:00 18 августа» - отмечается в сообщении.

Также будет закрыто движение по ряду прилегающих улиц и переулков. Для объезда автомобилистам рекомендуют использовать улицы Новый Арбат, Петровку и Долгоруковскую, а также Цветной бульвар.
схема, ремонт Тверских улиц 16- 17 августа, движение, перекрытие
При проведении работ, как и при предыдущем ремонте четыре года назад, будет применяться технология укладки асфальтобетонного покрытия «единым ковром» - одновременно на всей ширине проезжей части. Это позволяет существенно сократить время проведения работ.

В связи со «значительным износом дороги вследствие высокой интенсивности транспортного потока» предстоит обновить 50 тысяч квадратных метров дорожного покрытия, отмечают городские власти.

«Работы ведутся ускоренными темпами и в круглосуточном режиме», - сообщает портал Мэра и Правительства Москвы.


16 августа  17 августа  движение  перекрытие  улицы  переулки  Тверская  1-я Тверская-Ямская  дорога  ремонт 

