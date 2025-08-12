16 августа — Mossovetinfo.ru — До 05:00 мск 18 августа участок Тверской улицы от Бульварного кольца до Триумфальной площади 1-я Тверская-Ямская улицы, прилегающие соседние улицы и переулки, закрыты для автотранспорта, - сообщает портал Мэра и Правительства Москвы. Отмечается, что «возможны изменения ситуации».«В центре столицы ограничили движение транспорта в связи с работами по плановой замене асфальта на 1-й Тверской-Ямской улице и участке Тверской от Бульварного кольца до 1-й Тверской-Ямской улицы. Ремонт ведут ускоренными темпами в круглосуточном режиме. Работы завершатся до 05:00 18 августа» - отмечается в сообщении.Также будет закрыто движение по ряду прилегающих улиц и переулков. Для объезда автомобилистам рекомендуют использовать улицы Новый Арбат, Петровку и Долгоруковскую, а также Цветной бульвар.При проведении работ, как и при предыдущем ремонте четыре года назад, будет применяться технология укладки асфальтобетонного покрытия «единым ковром» - одновременно на всей ширине проезжей части. Это позволяет существенно сократить время проведения работ.В связи со «значительным износом дороги вследствие высокой интенсивности транспортного потока» предстоит обновить 50 тысяч квадратных метров дорожного покрытия, отмечают городские власти.«Работы ведутся ускоренными темпами и в круглосуточном режиме», - сообщает портал Мэра и Правительства Москвы.