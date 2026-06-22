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Город (Москва и область)     10.07.2026 08:57

16 БПЛА, летевших на Москву, уничтожены ПВО за ночь на 10 июля – Собянин

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Теги:  ПВО  Россия  Москва  Минобороны  Собянин  БПЛА  СВО 

10 июля — Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем официальном информационном канале что в течении минувшей ночи об уничтожении силами ПВО 16 БПЛА, летевших на Москву. Также Минобороны сообщило что над регионами России в течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 376 украинских БПЛА самолетного типа.

В том числе Собянин сообщил что были уничтожены летевшие на Москву БПЛА:
— 09.07.2026 22:13 - один беспилотник;
— 09.07.2026 23:15 - один БПЛА;
— 10.07.2026 2:21 - шесть БПЛА;
— 10.07.2026 3:35 - четыре беспилотника;
— 10.07.2026 7:48 - четыре БПЛА, летевших на Москву.

Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, сообщал мэр столицы.

Над регионами России в течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 376 украинских БПЛА самолетного типа, сообщили в официальном информационном канале Минобороны России.

«В течение ночи, в период с 20.00 мск 9 июля до 7.00 мск 10 июля, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 376 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря», сообщили в Минобороне.

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Карта места

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Теги: 
ПВО  Россия  Москва  Минобороны  Собянин  БПЛА  СВО 

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