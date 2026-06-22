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Город (Москва и область)
10.07.2026, 08:57
16 БПЛА, летевших на Москву, уничтожены ПВО за ночь на 10 июля – Собянин
10 июля — Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем официальном информационном канале что в течени...
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Город (Москва и область)
06.07.2026, 09:28
В часы пик станция «Парк культуры» Кольцевой линии метро будет работать только на выход пассажиров
6 июля — Mossovetinfo.ru — С понедельника С 6 июля до сентября вход на станцию «Парк культуры» по рабочим дням ограни...
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Город (Москва и область)
22.06.2026, 06:47
59 беспилотников на подлете к Москве сбили силы ПВО в ночь на 22 июня
22 июня — Mossovetinfo.ru — Системой противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 22 июня сбиты, уничтожены 59 украинских бе...