16 БПЛА, летевших на Москву, уничтожены ПВО за ночь на 10 июля – Собянин

10 июля — Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем официальном информационном канале что в течении минувшей ночи об уничтожении силами ПВО 16 БПЛА, летевших на Москву. Также Минобороны сообщило что над регионами России в течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 376 украинских БПЛА самолетного типа.



В том числе Собянин сообщил что были уничтожены летевшие на Москву БПЛА:

— 09.07.2026 22:13 - один беспилотник;

— 09.07.2026 23:15 - один БПЛА;

— 10.07.2026 2:21 - шесть БПЛА;

— 10.07.2026 3:35 - четыре беспилотника;

— 10.07.2026 7:48 - четыре БПЛА, летевших на Москву.



Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, сообщал мэр столицы.



Над регионами России в течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 376 украинских БПЛА самолетного типа, сообщили в официальном информационном канале Минобороны России.



«В течение ночи, в период с 20.00 мск 9 июля до 7.00 мск 10 июля, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 376 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря», сообщили в Минобороне.