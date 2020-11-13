13 ноября. Mossovetinfo.ru – Около 17% москвичей, которые заболели коронавирусом дома, заразились от инфицированных детей, сообщила в ходе круглого стола Общественной палаты Москвы глава московского управления Роспотребнадзора Елена Андреева.



По словам Андреевой, эта статистика была получена в результате исследования 280 случаев заражения, выявленных с 1 июня по 21 октября.



Андреева заявила, что полученные данные дают родителям основание переводить детей на дистанционное обучение. Это позволит обезопасить здоровье как самих детей, так и проживающих с ними пожилых родственников и родителей. Кроме того, дистанционное обучение снизит риск заражения учителей.