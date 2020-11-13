 
Актуальные темы: транспорт коронавирус
Город (Москва и область)     13.11.2020 17:19

17% москвичей заразились COVID-19 дома от инфицированных детей - Роспотребнадзор

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Роспотребнадзор  коронавирус  дети 

13 ноября. Mossovetinfo.ru – Около 17% москвичей, которые заболели коронавирусом дома, заразились от инфицированных детей, сообщила в ходе круглого стола Общественной палаты Москвы глава московского управления Роспотребнадзора Елена Андреева.

По словам Андреевой, эта статистика была получена в результате исследования 280 случаев заражения, выявленных с 1 июня по 21 октября.

Андреева заявила, что полученные данные дают родителям основание переводить детей на дистанционное обучение. Это позволит обезопасить здоровье как самих детей, так и проживающих с ними пожилых родственников и родителей. Кроме того, дистанционное обучение снизит риск заражения учителей.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Роспотребнадзор  коронавирус  дети 

Возврат к списку

Лента новостей

18:21 Другое Футболисты Ерохин, Лесовой и Заболотный присоединятся к сборной России в Стамбуле

17:19 Город (Москва и область) 17% москвичей заразились COVID-19 дома от инфицированных детей - Роспотребнадзор

16:18 Город (Москва и область) Вестибюль станции метро «Новослободская» закроется на год с 21 ноября

15:11 Общество Морозы придут в Москву на следующей неделе

14:10 В России Минимальная розничная цена на водку вырастет с нового года

Актуальные материалы

09:34 Город (Москва и область) Кабинеты для ПЦР-тестирования в Москве теперь работают дольше

21:34 Город (Москва и область) Полностью закрывать рестораны в Москве не планируется - власти

14:18 Другое Московские футбольные клубы будут согласовывать с властями число болельщиков на трибунах

14:18 Город (Москва и область) Ресторанам и кафе Москвы запретили обслуживать посетителей в ночное время

14:18 Город (Москва и область) Музеи в Москве закроют с 13 ноября

14:17 Город (Москва и область) Театры и кинотеатры в Москве с 13 ноября смогут пускать не более 25% зрителей

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru