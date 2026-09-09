 
Актуальные темы: переговоры Госдума-2026
Город (Москва и область)     16.09.2026 09:08

18–19 сентября на ряде улиц центра Москвы из-за мотофестиваля перекроют движение

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Москва  центр  перекрытия  мотофестиваль  транспорт 

16 сентября — Mossovetinfo.ru — На ряде улиц в центре столицы 18 и 19 сентября временно перекроют движение. Это связано с проведением Московского мотофестиваля. Водителей просят заранее планировать маршрут и выбирать пути объезда. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

«18 сентября с 15:00 до 23:59 и 19 сентября с 20:00 до 23:59 закроют по одной полосе в каждом направлении на проспекте Академика Сахарова (от Садовой-Спасской улицы до улицы Маши Порываевой) и на улице Маши Порываевой (от проспекта Академика Сахарова до Каланчевской улицы). Кроме того, на этих участках запретят парковку с 20:00 16 сентября до 23:59 19 сентября.

19 сентября с 00:01 до 20:00 нельзя будет проехать по участкам проспекта Академика Сахарова (от Садовой-Спасской улицы до Чистопрудного бульвара и от Садовой-Спасской улицы до улицы Маши Порываевой), а также улицы Маши Порываевой (от проспекта Академика Сахарова до Каланчевской улицы)», - сообщают московские власти.

Кроме того, в этот день (19 сентября - ред.)  с 12:00 ограничат движение по внешней стороне Садового кольца. Участки будут открывать для автомобилей по мере прохождения мотоколонны.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Москва  центр  перекрытия  мотофестиваль  транспорт 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

09:08 Город (Москва и область) 18–19 сентября на ряде улиц центра Москвы из-за мотофестиваля перекроют движение

11:06 В России Средства ПВО РФ сбили за сутки 902 беспилотника ВСУ самолетного типа

14:44 В мире Формирование многополярного мира встречает сопротивление – Путин на саммите БРИКС

16:13 Общество От 500 тыс. руб. до 3,2 млн руб., и более, семьям на погашение ипотеки, предложил выплачивать Миронов - ТАСС

13:51 Власть ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 14%

Актуальные материалы

10:34 Город (Москва и область) МЭРУ МОСКВЫ СОБЯНИНУ ПРИСВОЕНО ЗВАНИЕ ГЕРОЯ ТРУДА

10:33 Город (Москва и область) Воробьев: в Кубинке в результате попадания БПЛА в многоквартирный дом произошло возгорание

11:07 Происшествия Отсутствия внешнего снабжения ЗАЭС вызывает серьёзную озабоченность» - глава «Росатома»

20:05 Власть Указ о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры

21:20 Город (Москва и область) Три человека погибли при взрыве у кафе на Кудринской площади – полиция (ОБНОВЛЕНО, НАК)

09:12 Происшествия ФСБ: создатель Telegram Дуров объявлен в розыск за содействие терроризму

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru