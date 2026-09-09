18–19 сентября на ряде улиц центра Москвы из-за мотофестиваля перекроют движение

16 сентября — Mossovetinfo.ru — На ряде улиц в центре столицы 18 и 19 сентября временно перекроют движение. Это связано с проведением Московского мотофестиваля. Водителей просят заранее планировать маршрут и выбирать пути объезда. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.



« 18 сентября с 15:00 до 23:59 и 19 сентября с 20:00 до 23:59 закроют по одной полосе в каждом направлении на проспекте Академика Сахарова (от Садовой-Спасской улицы до улицы Маши Порываевой) и на улице Маши Порываевой (от проспекта Академика Сахарова до Каланчевской улицы). Кроме того, на этих участках запретят парковку с 20:00 16 сентября до 23:59 19 сентября.



19 сентября с 00:01 до 20:00 нельзя будет проехать по участкам проспекта Академика Сахарова (от Садовой-Спасской улицы до Чистопрудного бульвара и от Садовой-Спасской улицы до улицы Маши Порываевой), а также улицы Маши Порываевой (от проспекта Академика Сахарова до Каланчевской улицы)», - сообщают московские власти.



Кроме того, в этот день ( 1 9 сентября - ред.) с 12:00 ограничат движение по внешней стороне Садового кольца . Участки будут открывать для автомобилей по мере прохождения мотоколонны.

