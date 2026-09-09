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16.09.2026, 09:08
18–19 сентября на ряде улиц центра Москвы из-за мотофестиваля перекроют движение
16 сентября — Mossovetinfo.ru — На ряде улиц в центре столицы 18 и 19 сентября временно перекроют движение. Это связано ...
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10.09.2026, 08:09
Небольшую облачность и до 26 градусов тепла прогнозируют в Москве в четверг 10 сентября
10 сентября — Mossovetinfo.ru — Небольшая облачность, без осадков и до плюс 26 градусов ожидается в Москве в четверг. О...
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Город (Москва и область)
09.09.2026, 20:21
Собянин: к 2035 году метро придёт в крупные города ближайшего Подмосковья - список, схема
9 сентября — Mossovetinfo.ru — К 2035 году метро придёт в ближайшее Подмосковье и станет ближе для жителей Красногорск...